Policie České republiky  

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - BUBNOVÁ Dana

Č. j. KRPU-28165/TČ-2025-040311 

 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Obvodní oddělení PČR Chomutov - město, Nám. T. G. Masaryka 3100, 430 01 Chomutov jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j.  KRPU-28165/TČ-2025-040311

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

paní Dana Bubnová nar. 14.08. 1984

si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o zrušení zajištění podle ustanovení § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-28165-70/TČ-2025-040311

z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Obvodní oddělení PČR Chomutov - město, Náměstí T. G. Masaryka 3100, 430 01 Chomutov, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení:  +420 974 447 600, 620

prap. Petr Robe                                                                      npor. Mgr. Libor Hradec
inspektor                                                                                vedoucí oddělení


Vyvěšeno dne: 30.04. 2026
Sejmuto dne: 15.05. 2026

