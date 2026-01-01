Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzít písemnost - BUBNOVÁ Dana
Č. j. KRPU-28165/TČ-2025-040311
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Obvodní oddělení PČR Chomutov - město, Nám. T. G. Masaryka 3100, 430 01 Chomutov jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-28165/TČ-2025-040311
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
paní Dana Bubnová nar. 14.08. 1984
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zrušení zajištění podle ustanovení § 79f odst. 1, odst. 3 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-28165-70/TČ-2025-040311
z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Chomutov, Obvodní oddělení PČR Chomutov - město, Náměstí T. G. Masaryka 3100, 430 01 Chomutov, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: +420 974 447 600, 620
prap. Petr Robe npor. Mgr. Libor Hradec
inspektor vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 30.04. 2026
Sejmuto dne: 15.05. 2026