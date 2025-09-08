Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BROTONS NAVARRO Natalia
Č. j. KRPM-91956-5/ČJ-2025-1400PZ
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Odbor služby pořádkové policie
Olomouc 8. září 2025
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje jakožto věcně a místně příslušný správní orgán vydává v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou O Z N A M U J E
paní Natalia Brotons Navarro, nar. 2004, trvale bytem Calle President Adolfo Suárez 13/1, 03293 Elx, Alacant, Španělsko, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si
doporučenou písemnost vedenou pod č. j. KRPM-91956-2/ČJ-2025-1400PZ ze dne 14. července 2025, určenou do vlastních rukou.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho zmocněnec (ust. § 33 správního řádu), si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie, v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc, a to v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.policie.cz.
plk. Mgr. Jan GRMOLENSKÝ
vedoucí odboru služby pořádkové policie
Vyvěšeno dne: 08.09.2025
Sejmuto dne: 23.09.2025