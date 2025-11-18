Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BODUROV Kiril
Č. j. KRPM-123162-44/TČ-2025-140881
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Územní odbor Přerov
Oddělení hospodářské kriminality
U Výstaviště 18, 751 52 Přerov
Přerov 18. listopadu 2025
Veřejná vyhláška
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Oddělení hospodářské kriminality v trestním řízení vedeném pod č.j. KRPM-123162/TČ-2025-140881
oznamuje
podle § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, osobě:
Demyan Kiril BODUROV, nar. 11.05.2004, trv. bytem Dunavski Lebed 19, Sofia Bulharská republika
možnost převzít si následující písemnost:
Usnesení podle § 79f odst. 1 až 3 tr. řádu, vydané dne 18. listopadu 2025 Krajským ředitelstvím policie Olomouckého kraje, Územním odborem Přerov, Oddělením hospodářské kriminality pod č.j. KRPM-123162-42/TČ-2025-140881, ve věci zajištění fin. prostředků na bankovním účtu.
Písemnost je v souladu s § 64 odst. 4 trestního řádu doručována veřejnou vyhláškou, kdy adresa uvedená adresátem se nachází mimo Českou republiku a správnost adresy není možné ověřit.
Adresát si může písemnost vyzvednout na Územním odboru Přerov, Oddělení hospodářské kriminality, U Výstaviště 18, Přerov a to každý pracovní den do 15 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení.
por. Bc. Roman Špunar, DiS.
tel. 974 778 490
Vyvěšeno dne 18.11.2025
Sejmuto dne 03.12.2025