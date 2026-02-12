Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BILÝ ZDENO
KRPU-25351-2/PŘ-2026-0400SJ
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád)
Speciální pořádková jednotka Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje jako správní orgán,
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb. správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dál jen „správní řád“) osobě Zdeno Bilý, nar. 26.06.1977, bytem ul. Míru 400/22, Duchcov, že si může vyzvednout „Opravné rozhodnutí“ ze dne 12.02.2026 pod č.j.: KRPU-25351-2/PŘ-2026-0400SJ.
Písemnost se nedaří prokazatelně doručit do vlastních rukou podle ustanovení § 25 odst. 1 správního řádu.
Rozhodnutí si může výše jmenovaný vyzvednout u uvedeného správního orgánu na adrese Petrovická 172, 401 79 Ústí nad Labem – Božtěšice, ve dnech pondělí až čtvrtek vždy od 08:00 do 14:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta třetí správního řádu), pokud byla současně splněna i povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení: 974 422 429, 974 422 421
Oprávněná úřední osoba: ppor. Martin Polák zástupce vedoucího oddělení
Vyvěšeno dne: 6. 3. 2026
Sejmuto dne: 23. 3. 2026