Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BERGR Jan
Č. j. KRPM-60078-4/ČJ-2026-1400PZ
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
odbor služby pořádkové policie
Č. j. KRPM-60078-4/ČJ-2026-1400PZ
Olomouc 26. května 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor služby pořádkové policie Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje jakožto věcně a místně příslušný správní orgán vydává v souladu s ust. § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád”), tuto
veřejnou vyhlášku,
kterou O Z N A M U J E
paní Jan BERGR, nar. 1989, trvale bytem Branná č. p. 193, 788 25 Branná, jako osobě, které se prokazatelně nedaří doručovat, možnost převzít si
doporučenou písemnost vedenou pod č. j. KRPM-60078-2/ČJ-2026-1400PZze dne 4. května 2026, určenou do vlastních rukou.
Tato písemnost je uložena u správního orgánu, který ji vyhotovil a adresát, nebo jeho zmocněnec (ust. § 33 správního řádu), si ji může vyzvednout na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Odbor služby pořádkové policie, v Olomouci na ulici tř. Kosmonautů č. 189/10, 771 36 Olomouc, a to v úřední dny v době od 7:00 do 15:00 hod. po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Předmětná písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení i bez jeho převzetí (ust. § 25 odst. 2 věta třetí správního řádu) – doručení veřejnou vyhláškou.
Tato veřejná vyhláška je současně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese www.policie.cz.
plk. Mgr. Jan GRMOLENSKÝ
vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 26.05.2026
Sejmuto dne: 10.06.2026