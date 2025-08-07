Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - BARABÁŠ Milan

Č.j.  KRPU-204403/TČ-2024-040281 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 405 58 Děčín, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j.  KRPU-204403/TČ-2024-040281

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

pan  Milan BARABÁŠ, nar. 1982, trv. bytem Ostrava-Moravská Ostrava

si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o zničení věci podle ustanovení § 80 odst.1 tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-204403-84/TČ-2024-040281,

z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnost si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 405 58 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:

http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení:  974432482,

por. Mgr. Martin Czepan

komisař

Vyvěšeno dne: 07.08.2025

Sejmuto dne: 22.08.2025

mjr. PhDr. Mgr. Bc. Roman Rážek

vrchní komisař

