Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Aleksandr RODIN

Č. j. : KRPU-133542-33/ČJ-2024-040022-SV 

                                                                                                           Ústí nad Labem 10. října 2025

                                                                                                          Počet listů: 1

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád,

ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen OPKPE Ústí nad Labem), jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

pan Aleksandr RODIN, dat. nar. 01.07.1975, st. přísl. Ruská federace, bytem Ruská federace, Seratovská obl., Balakovský raj., Matvějevka, ul. Ostapenko 2.

Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:

Rozhodnutí o správním vyhoštění pod č.j.: KRPU-133542-29/ČJ-2024-040022-SV

Rozhodnutí o nákladech správního řízení pod č.j.: KRPU-133542-30/ČJ-2024-040022-SV

            z důvodu neznámého pobytu, neboť se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.

            Písemnost si může výše jmenovaný vyzvednout u správního orgánu na adrese OCP OPKPE Ústí nad Labem,  Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, v  době pondělí až pátek  07:00 – 15:00 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

            Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

internetová adresa:

www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

Telefonické spojení 974 421 833

      Oprávněná úřední osoba: prap. Radek Anderle v. r.
      inspektor



 

                                                          

Vyvěšeno od:  10.10.2025      
Svěšeno   do:  25.10.2025


 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 