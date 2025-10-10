Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzít písemnost - Aleksandr RODIN
Č. j. : KRPU-133542-33/ČJ-2024-040022-SV
Ústí nad Labem 10. října 2025
Počet listů: 1
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen OPKPE Ústí nad Labem), jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
pan Aleksandr RODIN, dat. nar. 01.07.1975, st. přísl. Ruská federace, bytem Ruská federace, Seratovská obl., Balakovský raj., Matvějevka, ul. Ostapenko 2.
Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:
Rozhodnutí o správním vyhoštění pod č.j.: KRPU-133542-29/ČJ-2024-040022-SV
Rozhodnutí o nákladech správního řízení pod č.j.: KRPU-133542-30/ČJ-2024-040022-SV
z důvodu neznámého pobytu, neboť se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnost si může výše jmenovaný vyzvednout u správního orgánu na adrese OCP OPKPE Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem, v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení 974 421 833
Oprávněná úřední osoba: prap. Radek Anderle v. r.
inspektor
Vyvěšeno od: 10.10.2025
Svěšeno do: 25.10.2025