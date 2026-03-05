Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j. KRPC-167618-26/TČ-2025-020817 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                   Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                             územní odbor Tábor                                                                                                                                                                                                  obvodní oddělení Soběslav                                                                                                                                                                                        Palackého 94/2                                                                                                                                                                                                          392 01 Soběslav

Č. j. KRPC-167618-26/TČ-2025-0208917                                                                                                                   Soběslav 4. března 2026

                                                                                                                                                                                     Počet listů: 1

 Výzva k vyzvednutí písemnosti

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Soběslav, jakožto doručující orgán tímto vyzývá osobu:

    - Mykhaylo BENDAK, nar. 19.09.1984, trv. bytem V Malém háji č. p. 311, 250 70 Odolena Voda            

k vyzvednutí písemnosti Č .j. KRPC-167618-10/TČ-2025-020817

která je dnem 4. 3. 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodního oddělení Policie České republiky Soběslav, Palackého 94, 392 01, Soběslav.

Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

                                                                                                                                        nprap. Jiří Košťálek                                                                                                                                                                                                       vrchní inspektor

Vyvěšeno dne: 05.03.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 15.03.2026

