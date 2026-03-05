Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít písemnost
Č. j. KRPC-167618-26/TČ-2025-020817
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor Tábor obvodní oddělení Soběslav Palackého 94/2 392 01 Soběslav
Č. j. KRPC-167618-26/TČ-2025-0208917 Soběslav 4. března 2026
Počet listů: 1
Výzva k vyzvednutí písemnosti
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor Tábor, obvodní oddělení Soběslav, jakožto doručující orgán tímto vyzývá osobu:
- Mykhaylo BENDAK, nar. 19.09.1984, trv. bytem V Malém háji č. p. 311, 250 70 Odolena Voda
k vyzvednutí písemnosti Č .j. KRPC-167618-10/TČ-2025-020817
která je dnem 4. 3. 2026 připravena k vyzvednutí na adrese obvodního oddělení Policie České republiky Soběslav, Palackého 94, 392 01, Soběslav.
Nevyzvedne-li si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se písemnost posledním dnem této lhůty za doručenou, i když se adresát o uložení nedozvěděl.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Jiří Košťálek vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 05.03.2026 Sejmuto dne: 15.03.2026