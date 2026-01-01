Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít písemnost
Č. j. KRPC-142126-58/TČ-2025-0201PA
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje územní odbor České Budějovice služba kriminální policie a vyšetřování oddělení analytiky a kybernetické kriminality Plavská 2 370 07 České Budějovice
České Budějovice 28. května 2026
Počet listů: 2
oznámení o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice v trestním řízení KRPC-142126/TČ-2025-0201PA
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
osobě Dalibor KVIETIK, nar. 20.12.1983 v Praha 2, svobodný, doklad: 217853672, trv. bytem Slaný-Trpoměchy č. p. 38, 274 01 Slaný-Trpoměchy, možnost převzetí uvedené písemnosti:
Usnesení o vydání zajištěných nehmotných věcí ve smyslu ustanovení § 81a, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu vedené pod Č. j. KRPC-142129-56/TČ-2022-0201PA ze dne 18.5.2025, vydané Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Usnesení podle § 81a, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu je tedy v souladu s ustanovením § 64 odst. 4, trestního řádu, doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresátovi poštovním doručovatelem doručena nebyla, neboť adresát nemá na svých uváděných adresách poštovní schránku, fakticky se na uváděných adresách nezdržuje a policejní orgán nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Adresát si může uloženou písemnost vyzvednout v pracovní dny v době od 07:30 do 15:30 hodin na útvaru Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, služba kriminální policie a vyšetřování, oddělení analytiky a kybernetické kriminality, Plavská 2, 370 07 České Budějovice. Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Toto sdělení se ve smyslu poslední věty § 64 odst. 4 trestního řádu vyvěšuje na úřední desce podle § 50l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, po dobu 10 dnů. Datum sejmutí z úřední desky se považuje za den doručení písemnosti adresátovi - http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
nprap. Petr Sláma vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 29.05.2026 Sejmuto dne: 08.06.2026