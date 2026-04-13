VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení o možnosti převzít písemnost
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby pořádkové policie Dvořákova 2 370 74 České Budějovice
Č. j. KRPC-25591-6/ČJ-2026-0200PZ České Budějovice 13. dubna 2026
Počet listů: 1
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pořádkové policie, jako nadřízený správní orgán rozhodujíc ve smyslu ustanovení § 94 odst. 1, § 95 odst. 1, § 97 odst. 3 a § 98 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnost účastníka řízení Jaroslava Laušmana, nar. 5.4.1977, trv. bytem nám. Československé armády 16, Jaroměř, a to Rozhodnutí z moci úřední dle ust. § 97 odst. 3 správního řádu řízení evidované pod Č. j. KRPC-25591-4/ČJ-2026-0200PZ ze dne 3. března 2026.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.
Písemnost si má účastník řízení možnost vyzvednout u správního orgánu, na adrese: Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby pořádkové policie České Budějovice, Dvořákova 2, České Budějovice, v pracovních dnech od 07:30 do 15:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Toto oznámení bylo zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
plk. Mgr. Josef Kroupa vedoucí odboru
Vyvěšeno dne: 13.04.2026 Sejmuto dne: 27.04.2026