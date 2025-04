VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí plynové pistole

Č. j. CPR-24449-13/ČJ-2024-930520

Výzva k vyzvednutí:

plynová pistole 1 ks ZORAKI, výr. číslo 000507, vedeno pod č.j.: CPR-24449/ČJ-2024-930520

Majitel věci není Policii České republiky znám a tedy není možné jej kontaktovat jiným způsobem.

Uvedený předmět si můžete vyzvednout v době od 02. 05. 2025 do 23. 05. 2025 na adrese Policie České republiky, Ředitesltví služby cizinecké policie, územní oddělení inspektorátu cizinecké policie na Mezinárodním letišti Praha - Ruzyně, Aviatická 1050/16, Praha 6 - Ruzyně, a to každý pracovní den v době od 7:00 do 15:00 hodin.

Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti a doklad o koupi, či jiný poklad pro ověření vlastnického práva potřebného k vydání věci.

Vyvěšeno dne: 30. 04. 2025

Staženo dne: 15. 05. 2025

vytisknout e-mailem