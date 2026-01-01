Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - SPÎNU
Č. j. KRPU-139852/TČ-2025-040236
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - město, Kaštanova 301/2, 40558 Děčín, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j.: KRPU-139852/TČ-2025-040236
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
Gabriela SPÎNU, nar. 23.02.2007 v CHISINAU, svobodná, st. přísl. ROU,
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zrušení zajištění věci podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-139852-44/TČ-2025-040236,
z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - město, Kaštanova 301/2, 40558 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Vyřizuje:
prap. Petr Havlíček
|
npor. Bc. Stanislav Srb
|
komisař
|
Vyvěšeno dne: 06. 01. 2026
Sejmuto dne: 21. 01. 2026