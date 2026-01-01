Policie České republiky  

Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - SPÎNU

Č. j. KRPU-139852/TČ-2025-040236 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - město, Kaštanova 301/2, 40558 Děčín, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j.:  KRPU-139852/TČ-2025-040236

 

 

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

Gabriela SPÎNU, nar. 23.02.2007 v CHISINAU, svobodná, st. přísl. ROU,
 

si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o zrušení zajištění věci podle ustanovení § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-139852-44/TČ-2025-040236,

z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - město, Kaštanova 301/2, 40558 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

 

Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx



Vyřizuje:
prap. Petr Havlíček

npor. Bc. Stanislav Srb

komisař


podepsáno elektronicky



Vyvěšeno dne: 06. 01. 2026
Sejmuto dne: 21. 01. 2026 

