Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Veřejná vyhláška, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - PAVLOVSKYI Yurii
Č. j. KRPB-214162-44/ČJ-2021-060026-SVN
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytových agend
Cejl 62b, 602 00 Brno
Č. j. KRPB-214162-44/ČJ-2021-060026-SVN
Brno 12. listopadu 2025
OZNÁMENÍ
o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odbor cizinecké policie Brno, Oddělení pobytových agend, Cejl 62b, 602 00 Brno, jako správní orgán věcně příslušný podle ustanovení § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje:
Pan PAVLOVSKYI Yurii, nar. 1991, státní příslušnost Ukrajina má možnost vyzvednout si na Policii České republiky, Krajském ředitelství policie Jihomoravského kraje, Odboru cizinecké policie Brno, Oddělení pobytových agend, Cejl 62b, Brno, 602 00, tel.: 974 628 135 písemnosti:
1) Rozhodnutí o správním vyhoštění č.j. KRPB-214162-28/ČJ-2021-060026-SV
2) Rozhodnutí o nákladech řízení č.j. KRPB-214162-29/ČJ-2021-060026-SV, které jsou u zdejšího správního orgánu vedeny pod č.j.: KRPB-214162/ČJ-2021-060026-SV.
Toto oznámení bylo vyvěšeno dne 13.11.2025 a podle usnesení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení.
Vyřizuje:
nprap. Zdeněk Hlavačka
Vyvěšeno dne: 13.11.2025
Sejmuto dne: 28.11.2025