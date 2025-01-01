Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - NESHCHERET
Č. j. KRPU-189292/TČ-2025-040281
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 405 58 Děčín, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č. j. KRPU-189292/TČ-2025-040281
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
paní Viktoriia NESHCHERET (roz. Machinenko), rok narození 1988, bytem 8. Března čp. 4, 672 00 Ivanjikov, Ukrajina, korespondenční adresa v ČR je neznámá,
může si vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zajištění peněžních prostředků na účtu podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-189292-9/TČ-2025-040281,
z důvodu neznámého pobytu v České republice, a to podle ustanovení § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnost si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hospodářské kriminality, Kaštanova 301/2, 405 58 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974432486,
por. Bc. Zdeněk Vlach, LL.M.
komisař
mjr. PhDr. Mgr. Bc. Roman Rážek
vedoucí oddělení HK
Vyvěšeno dne: 14. 11. 2025
Sejmuto dne: 29. 11. 2025