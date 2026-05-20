Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Nadar MUSLIU
Č.j. KRPU-42520-7/ČJ-2026-040022-RBK
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen OPKPE Ústí nad Labem), jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
pan Nadar MUSLIU, nar. 15.08.1994, st. přísl. MKD, doklad: N0628295
Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:
Usnesení o ustanovení opatrovníka vedené pod č.j.: KRPU-42520-6/ČJ-2026-040022-RBK
z důvodu neznámého pobytu, neboť se účastníku řízení prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnost si může výše jmenovaný vyzvednout u správního orgánu na adrese OCP OPKPE Ústí nad Labem, pracoviště Rumburk, Rolnická 1, 408 01 Rumburk, v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 hod., po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
www.policie.cz/sprava-severeceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení 974 442 220
Oprávněná úřední osoba: prap. Pavel Peterka v. r.
inspektor
Vyvěšeno od: 20.05.2026
Svěšeno do: 04.06.2026