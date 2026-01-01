Policie České republiky  

Naším cílem je Vaše bezpečí

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - MILÁK

Č. j. KRPU-9229-13/ČJ-2026-040264 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Oddělení hlídkové služby Děčín, Čsl. mládeže 89/4, 405 02,  Děčín IV - Podmokly, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-9229-4/PŘ-2026-040264

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

pan MILÁK Robert, nar. 1990 si může vyzvednout tuto písemnost:

1/Rozhodnutí o opravě zřejmé formální vady příkazového bloku, vedené pod č. j. KRPU-42483/PŘ-2026-040264 (Č.J. příkazového bloku), z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín , Oddělení hlídkové služby Děčín,  Čsl. mládeže 89/4, 405 02, Děčín IV - Podmokly, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 14:00 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
elefonické spojení:+420 974 441 180, 181, 182


 

ppor. Michal Pavlák

vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 29. 04. 2026
Sejmuto dne: 14. 05. 2026

