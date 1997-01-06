Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Krzysztof Jakub GLOWACKI

Č. j. KRPT-241875-48/TČ-2025-070221 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec

Č. j.  KRPT-241875-48/TČ-2025-070221                                                                               Třinec 10. března 2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

o oznámení o možnosti převzít písemnost
     Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek

oznamuje

podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád

     Osobě: Krzysztof Jakub GLOWACKI, nar. 06.01.1997, st. přísl. POL

možnost převzetí následující písemnosti: 

     Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 26.1.2026 vedené pod č.j. KRPT-241875-46/TČ-2025-070221

vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Třinec, ve věci vydání finančních prostředků z bankovního účtu.

     Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení  Třinec, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.

     Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení policie České republiky Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Martin Szczotka, tel.: 974 742 678, mail: epodatelna.policie@pcr.cz

     prap. Bc. Martin Szczotka
                  inspektor

                                                                                                                                                          npor. Mgr. Tomáš Lyčka                                                                                                                                                                                                  vedoucí oddělení

                                                                                                                                                        v z. npor. Bc. David Kaleta
                                                                                                                                                            podepsáno elektronicky

Vyvěšeno dne 11.03.2026 
Sejmuto dne 22.03.2026                                                                                                                                                 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 