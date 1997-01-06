Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Krzysztof Jakub GLOWACKI
Č. j. KRPT-241875-48/TČ-2025-070221
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Třinec
Frýdecká 848, 739 61 Třinec
Č. j. KRPT-241875-48/TČ-2025-070221 Třinec 10. března 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád
Osobě: Krzysztof Jakub GLOWACKI, nar. 06.01.1997, st. přísl. POL
možnost převzetí následující písemnosti:
Usnesení podle ustanovení § 80 odst. 1 trestního řádu ze dne 26.1.2026 vedené pod č.j. KRPT-241875-46/TČ-2025-070221
vydané Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, územním odborem Frýdek-Místek, obvodním oddělením Třinec, ve věci vydání finančních prostředků z bankovního účtu.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručena veřejnou vyhláškou, neboť jmenovaný neuvedl žádnou doručovací adresu, kde se fakticky zdržuje. Policejní orgán Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Třinec, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu jmenovaného.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení policie České republiky Třinec, Frýdecká 848, 739 61 Třinec, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod. do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt prap. Bc. Martin Szczotka, tel.: 974 742 678, mail: epodatelna.policie@pcr.cz
prap. Bc. Martin Szczotka
inspektor
npor. Mgr. Tomáš Lyčka vedoucí oddělení
v z. npor. Bc. David Kaleta
podepsáno elektronicky
Vyvěšeno dne 11.03.2026
Sejmuto dne 22.03.2026