Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KOMÁREK Stanislav

Č. j. KRPU-32761/TČ-2025-040781-27 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-32761/TČ-2025-040781-27.

OZNAMUJE

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:

pan KOMÁREK  Stanislav, nar. 29. 12. 1962 si může vyzvednout tuto písemnost:

1/ Usnesení o odložení dle § 159a/5 tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-32761/TČ-2025-040781-27, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení:
+420 974 437 348, 340

Vyvěšeno dne: 19.12.2025
Sejmuto dne: 3.1.2026

Odpovědná osoba:
por. Ing. Pavel Raník
komisař

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 