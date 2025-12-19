Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KOMÁREK Stanislav
Č. j. KRPU-32761/TČ-2025-040781-27
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-32761/TČ-2025-040781-27.
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
pan KOMÁREK Stanislav, nar. 29. 12. 1962 si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o odložení dle § 159a/5 tr. řádu, vedené pod č. j. KRPU-32761/TČ-2025-040781-27, z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Louny, Oddělení hospodářské kriminality, Cukrovarská zahrada 1124, 440 53, Louny, v době pondělí až pátek od 07:00 hodin do 15:00 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.gov.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení:
+420 974 437 348, 340
Vyvěšeno dne: 19.12.2025
Sejmuto dne: 3.1.2026
Odpovědná osoba:
por. Ing. Pavel Raník
komisař