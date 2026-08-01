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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - KOLIESNIKOV

Č. j. KRPU-74742-35/ČJ-2026-040022 

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)

            Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, jako správní orgán věcně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů v platném znění,

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnost účastníka řízení pana Volodymyr KOLIESNIKOV, nar. 11.02.1977, st. přísl. Ukrajina, trvalý pobyt (ulice, č. p., místo): neznámý, současný pobyt (ulice, č. p., místo): neznámý, adresa pro účely doručování (ulice, č. p., místo, PSČ): neznámý v řízení zastoupen opatrovníkem Poradna pro integraci, z.ú., se sídlem v ul. Velká Hradební 33, 400 01  Ústí nad Labem.

„Usnesení ustanovení opatrovníka“ dle ustanovení § 32 odst. 2 písm. d) zákona č. 500/2004 Sb., ze dne 04.08.2026 vydané pod č.j. KRPU-74742-34/ČJ-2026-040022.

            Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou z  důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou.

            Písemnosti si může účastník řízení vyzvednout u správního orgánu, na adrese: Policie České republiky, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Ústí nad Labem, Masarykova 27, Ústí nad Labem, v pracovních dnech od 07:00 do 17:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení. Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

internetová adresa: www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

telefonické spojení: 974 421 833                                                                                                   

Vyvěšeno dne: 04.08.2026
Sejmuto dne: 20.08.2026


prap. Jiří Janík
inspektor
 

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