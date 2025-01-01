Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti -KAPKINA
Č. j. KRPU-143740/TČ-2025-040217
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Šluknov, Sokolská 1036, 407 77 Šluknov, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č. j. KRPU-143740/TČ-2025-040217
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
paní Svitlana KAPKINA (roz. CHERNITSOVA), rok narození 1960, st. přísl. UKR, v České republice bytem na adrese 1493/18A, 155 00 Praha 5 – Stodůlky, která je i zároveň korespondenční adresa,
může si vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zajištění peněžních prostředků na účtu podle § 79a odst. 1 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-143740-6/TČ-2025-040217,
z důvodu neznámého pobytu, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Šluknov, Sokolská 1036, 407 77 Šluknov, kdykoliv, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974441700
prap. Jan Princ
inspektor
|
npor. Bc. Ondřej Sýkora
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 08. 12. 2025
Sejmuto dne: 23. 12. 2025