Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA oznámení o možnosti převzetí písemnosti - GAZ-Siti CZ s.r.o.
Č. j. KRPT-188590-65/TČ-2025-070721
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Městské ředitelství policie Ostrava
obvodní oddělení Poruba 2
Heyrovského 9
708 00 Ostrava-Poruba
Č. j. KRPT-188590-65/TČ-2025-070721
Ostrava Poruba 3. října 2025
Počet stran: 1
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o oznámení o možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Městské ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, v trestní věci pod sp. zn. KRPT-188590/TČ-2025-070721,
oznamuje
podle ustanovení § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád,
právnické osobě GAZ-Siti CZ s.r.o., IČO: 27882101, se sídlem Frýdlantská 1312/19, 182 00 Praha 8-Kobylisy, možnost převzetí následující písemnosti:
- Usnesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu ze dne 23.07.2025 vedené pod č.j. KRPT-188590-10/TČ-2025-070721, vydané Městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, ve věci zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
- Usnesení podle ustanovení § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu ze dne 01.08.2025 vedené pod č.j. KRPT-188590-22/TČ-2025-070721, vydané Městským ředitelstvím policie Ostrava, obvodním oddělením Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, ve věci zrušení zajištění finančních prostředků na bankovním účtu.
Písemnosti jsou v souladu s ustanovením § 64 odst. 4 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, doručeny veřejnou vyhláškou, neboť zástupce dotyčné právnické osoby které byly písemnosti zaslány do datové schránky rt67xacm, nepodnikl žádné kroky k jejich vyzvednutí. V zapsaném sídle společnosti se nikdo nezdržuje a policejní orgán Městského ředitelství policie Ostrava, obvodní oddělení Poruba 2, Heyrovského 9, 708 00 Ostrava-Poruba, nemá k dispozici žádnou jinou doručovací adresu.
Adresát si může písemnost vyzvednout na obvodním oddělení Poruba 2, a to každý pracovní den od 07:00 hod. - 15:00 hod., do 10 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Kontakt nprap. Miroslav Pšurný, tel. 974727611, e-mail: mrpo.oo.poruba2@pcr.cz.
Vyvěšeno dne: 03.10.2025
Sejmutžo dne: 13.10.2025
nprap. Miroslav Pšurný
vrchní inspektor