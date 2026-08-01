Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o možnosti převzetí písemnosti - Eva VYTLAČILOVÁ
Č. j. KRPJ-16061/TČ-2026-161017-KAN
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie kraje V\sočina
Obvodní oddělení Třebíč
Bráfova třída 1247/11
674 01 Třebíč
Třebíč 5. srpna 2026
Výzva
k vyzvednutí zásilky pro adresáta podle § 64/4 trestního řádu
Adresát: Eva VYTLAČILOVÁ, nar. 26.05.1983 v Ostrava, trv. bytem Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Adresa, na níž má být písemnost doručena: Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
Policejní orgán, který písemnost odevzdal k doručení: Obvodní oddělení Třebíč Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč,
Doručované písemnosti: Usnesení § 81a k §80 a 81 tr.ř., ČJ: KRPJ-16061/TČ-2026-161017-KAN, vedeného pod č.j. p. 69
Protože jste nebyla při doručování písemnosti policejního orgánu zastižena a protože písemnost nebylo možné odevzdat ani osobě, která by byla oprávněna ji přijmout, byla písemnost vrácena odesílateli, kde je připravena k vyzvednutí.
Uloženou písemnost si můžete vyzvednout nejpozději do 10 dnů ode dne vyvěšení této výzvy na úřední desce.
Písemnost je možné vyzvednout na Obvodním oddělení Třebíč ÚO Třebíč, Bráfova třída 1247/11, 674 01 Třebíč, na recepci od pondělí – pátek v době od 07:00 hodin do 15:00 hodin.
Vezměte si s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
V případě, že si uloženou písemnost nevyzvednete ve lhůtě 10 dnů ode dne vyvěšení výzvy na úřední desce, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení.
nprap. Josef Kantor
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 04.08.2026
Sejmuto dne: 17.08.2026