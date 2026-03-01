Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemností - Donnie San Diego REYES
Č. j. KRPU-176189-38/ČJ-2025-040022-RV-MO
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění zákona č. 413/2005 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor cizinecké policie, oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Most, Pionýrů 2921, 431 00 Most, jako orgán příslušný podle § 164 odst. 1, písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
pan(í) Donnie San Diego REYES, nar. 08.07.1985, st. přísl. PHL, doklad: P5992581B, trv. bytem Pilare Bataan, Filipíny v řízení zastoupen opatrovníkem Poradna pro integraci z.ú., IČO 67362621, Velká Hradební 33, Ústí nad Labem.
Výše jmenovaný si může vyzvednout tyto písemnosti:
1) Rozhodnutí o povinnosti opustit území České republiky vydané pod č.j. KRPU-176189-36/ČJ-2025-040022-RV-MO
2) Rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady správního řízení vydané pod č.j. KRPU-176189-37/ČJ-2025-040022-RV-MO
z důvodu neznámého pobytu dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaný má možnost vyzvednout u správního orgánu, na adrese OPKPE Most, Pionýrů 2921, 434 01 Most v době pondělí až pátek 07:00 – 15:00 h, po dobu 15 dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou 15 den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z.č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení 974 438 800
nprap. Bc. Lenka Marková
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 04.03.2026
Sejmuto dne: 20.03.2026