Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - CHYRVA
Č. j. KRPU-165497/TČ-2025-040213
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - Podmokly, ul. Tržní 165/7, Děčín IV, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-165497/TČ-2025-040213
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z.č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
pan Volodymyr CHYRVA, nar. 2005 si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Usnesení o zrušení zajištění finančních prostředků podle § 79f odst. 1 a 3 trestního řádu, vedené pod č. j. KRPU-165497-53/TČ-2025-040213
z důvodu neznámého pobytu, které se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, Obvodní oddělení Děčín - Podmokly, Tržní 165/7, Děčín IV, 405 02, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
telefonické spojení: 974441136
nprap. Dominik Bydlák
vrchní inspektor
|
npor. Bc. Renata Michajličenková
|
vedoucí oddělení
|
tel.: 974441101
Vyvěšeno dne: 11. 11. 2025
Sejmuto dne: 26. 11. 2026