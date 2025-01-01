Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení o možnosti převzetí písemnosti - ČANDA
Č. j. KRPU-140793-5/ČJ-2025-040206
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU
(dle § 25 odst. 2 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.)
Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín, jako příslušný orgán státní správy ve věci vedené pod č.j. KRPU-140793/ČJ-2025-040206-ODTAH
OZNAMUJE
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 1 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, že:
pan Jaromír ČANDA, nar. 2000
si může vyzvednout tuto písemnost:
1/ Povolení k vyzvednutí vozidla, vedené pod č. j. KRPU-140793-2/ČJ-2025-040206-ODTAH,
z důvodu neznámého pobytu, kdy se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti určené do vlastních rukou dle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Písemnosti si výše jmenovaná vyzvedne u správního orgánu na adrese Policie České Republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, Husovo náměstí 111, 405 02 Děčín, v době pondělí až pátek od 07:30 hodin do 14:30 hodin, po dobu 15-ti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámené písemnosti se považují za doručené 15. den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2, věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
Internetová adresa:
http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Telefonické spojení: 974 432 570/259
nprap. Michal VIŠTEJN
vrchní inspektor
npor. Ing. Bc. Jana Musilová
vedoucí DI Děčín
Vyvěšeno dne: 30. 09. 2025
Sejmuto dne: 15. 10. 2025