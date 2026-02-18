Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Veřejná vyhláška - oznámení o možnost převzít písemnost PACHOV

Č. j. KRPH-113522-78/TČ-2025-050079 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV
oddělení kybernetické kriminality
Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové

Č. j. KRPH-113522-78/TČ-2025-050079

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost

Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Územní odbor, oddělení hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování Hradec Králové dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 50l Občanského soudního řádu 

oznamuje 

možnost převzít následující písemnosti:

usnesení podle § 81a tr. řádu

adresované: Yuri Georgiev PACHOV, nar. 13.05.1999 v ASENOVGRAD - Bulharsko

Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu.

Adresát si může zásilku vyzvednout na podatelně policejního orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor analytiky a kybernetické kriminality SKPV, oddělení kybernetické kriminality, Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové, každý pracovní den po celou provozní dobu ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.

Poučení:

Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odepře-li adresát, případně osoba oprávněná za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná-li policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.

kpt. Bc. Aleš Halama
vrchní komisař

tel: 974522318, email: ales.halama@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 18.02.2026
Sejmuto dne: 20.03.2026

