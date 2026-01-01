Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Veřejná vyhláška - oznámení o možnost převzít písemnost DZENITIS
Č. j. KRPH-84063-54/TČ-2025-050581
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
územní odbor
oddělení hospodářské kriminality
Husovo nám. 698, 547 45 Náchod
|
Č. j. KRPH-84063-54/TČ-2025-050581
|
Náchod 9. ledna 2026
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
o možnosti převzít písemnost
Policejní orgán Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, Oddělení hospodářské kriminality, Husovo nám. 698, 547 01 Náchod dle ustanovení § 63 odst. 1 trestního řádu per analogiím k § 50l Občanského soudního řádu
oznamuje
možnost převzít následující písemnosti:
Usnesení podle § 81a trestního řádu, za užití ustanovení § 80 a § 81 trestního řádu, evidované pod č.j. KRPH-84063-52/TČ-2025-050581, adresované osobě Rinalds DZENITIS, nar. 16.02.1999.
Písemnosti jsou doručovány zveřejněním na úřední desce výše uvedeného policejního orgánu, neboť adresát je neznámého pobytu.
Adresát si může zásilku vyzvednout u policejního orgánu Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor, Oddělení hospodářské kriminality Náchod, odloučené pracoviště Jiráskova 169, Hronov, každý pracovní den v době od 07:00 hod. do 14:30 hod. ode dne vyvěšení na úřední desce až do dne sejmutí této písemnosti z úřední desky.
Poučení:
Jelikož adresát je neznámého pobytu, bylo přistoupeno k vyvěšení výzvy o možnosti převzetí písemnosti na úřední desce. Jestliže si adresát zásilku nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí (zveřejněním na příslušné úřední desce), písemnost se považuje za doručenou posledním dnem této lhůty. Odepře-li adresát, případně osoba oprávněná za něj písemnost převzít, písemnost přijmout, poznamená se to na doručence spolu s datem a důvodem odepření. Uzná-li policejní orgán, který písemnost odeslal, že přijetí bylo odepřeno bezdůvodně, považuje se písemnost za doručenou dnem, kdy přijetí bylo odepřeno; na tento následek je tímto adresát doručovatelem upozorněn.
|
por. Bc. Jan Pavelka
|
komisař
|
Vyvěšeno dne : 12.01.2026