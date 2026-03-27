Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ - puška opakovací – MAUSER, model: 98 v. č. 3813g, ráže: 8 x 57 IS

Č. j. KRPJ-37612-3/ČJ-2026-1607IZ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
​kontaktní místo Jihlava

                                Jihlava 27. března 2026

 

K nálezu výše uvedené zbraně došlo v prostorách zemědělské usedlosti na adrese Markvartice 32, 588 56 Markvartice.

Uvedená zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Jihlava, Wolkerova 4448/37.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň podle § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví státu.      

nprap. Bc. Martina Barnetová, DiS.
vrchní inspektor

Wolkerova 4448/37
586 01 Jihlava
Tel.:+420 974 266 301
e-mail: krpj.podatelna@policie.gov.cz, ji.oszbm@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 27.03.2026
Sejmuto dne: 27.03.2027

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 