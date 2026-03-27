Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ - puška opakovací – MAUSER, model: 98 v. č. 3813g, ráže: 8 x 57 IS
Č. j. KRPJ-37612-3/ČJ-2026-1607IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Jihlava
Jihlava 27. března 2026
K nálezu výše uvedené zbraně došlo v prostorách zemědělské usedlosti na adrese Markvartice 32, 588 56 Markvartice.
Uvedená zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Jihlava, Wolkerova 4448/37.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň podle § 116 odst. 1 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví státu.
nprap. Bc. Martina Barnetová, DiS.
vrchní inspektor
Wolkerova 4448/37
586 01 Jihlava
Tel.:+420 974 266 301
e-mail: krpj.podatelna@policie.gov.cz, ji.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 27.03.2026
Sejmuto dne: 27.03.2027