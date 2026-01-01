Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ A STŘELIVA - pistole samonabíjecí, výrobce Česká zbrojovka, vzor 83, ráže 9 mm Browning court, výr. č. 282925, 1 ks zásobník, výr. č. 282379, 8 ks střeliva ráže 9 mm Browning court

Č. j. KRPJ-42676-2/ČJ-2026-1607IZ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
​kontaktní místo Jihlava

                                Jihlava 08. dubna 2026 

OZNÁMENÍ  NÁLEZU ZBRANĚ A STŘELIVA

-           pistole samonabíjecí, výrobce Česká zbrojovka, vzor 83, ráže 9 mm Browning court, výr. č. 282925, 1 ks zásobník, výr. č. 282379,

-          8 ks střeliva, ráže 9 mm Browning court.

K nálezu výše uvedené zbraně a střeliva došlo u kamenolomu v obci Kamenice 486, 588 23.

Uvedená zbraň a střelivo bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktním místě Jihlava, Wolkerova 4448/37.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň a střelivo podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.      

npor. Ing. Bohumila Vlčková
komisař

Wolkerova 4448/37
586 01 Jihlava
Tel.:+420 974 266 300
e-mail: ji.oszbm@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 08. 04. 2026
Sejmuto dne: 08. 04. 2027

