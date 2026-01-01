Policie České republiky  

Č. j. KRPJ-42676-2/ČJ-2026-1607IZ
Jihlava 08. dubna 2026
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ A STŘELIVA
- pistole samonabíjecí, výrobce Česká zbrojovka, vzor 83, ráže 9 mm Browning court, výr. č. 282925, 1 ks zásobník, výr. č. 282379,
- 8 ks střeliva, ráže 9 mm Browning court.
K nálezu výše uvedené zbraně a střeliva došlo u kamenolomu v obci Kamenice 486, 588 23.
Uvedená zbraň a střelivo bude uložena po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktním místě Jihlava, Wolkerova 4448/37.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň a střelivo podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.
npor. Ing. Bohumila Vlčková
komisař
Vyvěšeno dne: 08. 04. 2026
Sejmuto dne: 08. 04. 2027