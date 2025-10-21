Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ - 1 kus Brokovnice dvojka, výr. Belgie, model: Neuveden, ráže 16/65, 16/65, výrobní číslo 4014, 62
Č. j. KRPJ-121483-2/ČJ-2025-1617IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní pracoviště Pelhřimov
Pelhřimov 21. října 2025
OZNÁMENÍ NÁLEZU ZBRANĚ
- 1 kus Brokovnice dvojka, výr. Belgie, model: Neuveden, ráže 16/65, 16/65, výrobní číslo 4014, 62
K nálezu výše uvedené zbraně, došlo v obci Svépravice, v domu čp. 44, na půdě obytného domu.
Uvedená zbraň bude uložena po dobu 6 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Pelhřimov, Pražská 1738.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezená zbraň i střelivo podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví státu.
ppor. Pavel Gottwald
vrchní inspektor
Pražská 1738
393 01 Pelhřimov
Tel.:+420 974 274 300
e-mail: pe.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 21.10.2025
Sejmuto dne: 21.04.2026