Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu věci - zbraň
Č. j. KRPU-14014-5/ČJ-2026-0400IZ-MO
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení nálezu věci
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – kontaktní místo Most, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. §116 odst. 1 a ust. § 135 odst. 1 písm. c)zákona č. 90/2024 Sb., zákona o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)
oznamuje nález:
- Podomácky (netovárně) zhotovená jednoranová palná zbraň
K nálezu zbraně došlo dne 19.01.2026 v ul. Lidická 63/21 v Mostě.
Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezené zbraně, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraně jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Vlastník zbraně se může o tuto věci přihlásit na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – kontaktní místo Most, ul. Václava Řezáče 224, v úřední dny: v pondělí a středu, v době od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hodin. Zbraň bude uložena po dobu 12 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník nalezené zbraně v uvedené lhůtě, připadne zbraň dle ust. § 116 odst. 2 písm. b), odst. 3, zákona o zbraních do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Zpracoval:
nprap. Kateřina Murcinová npor. Ing. Bronislava Chomátová
komisař
Vyvěšeno dne: 22.04.2026
Sejmuto dne: 22.04.2027