Policie České republiky  

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu věci, plynové pistole zn. výrobce EKOL

Č. j. KRPU-90989-7/ČJ-2025-0400IZ-MO 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení nálezu věci

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště  v Mostě, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. 10 odst. 2 a ust.   § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zbraních“) a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)

oznamuje nález:

  • plynové pistole zn. výrobce EKOL, vz. ES 55, ráže BB 4,5mm, výrobní číslo 90-G21HP-007351, s jedním příslušným zásobníkem

K nálezu zbraní  došlo  dne 12.5.2025, u odpadového kontejneru v ul. K. J. Erbena u č.p. 110 v Mostě.

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezených zbraní, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraní jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník se může o tyto věci přihlásit na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště v Mostě, ul. Václava Řezáče 224, v úřední dny: v pondělí a středu, v době od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hodin. Zbraně  budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadnou, dle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, tyto zbraně   do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx

por. Ing. Bronislava Chomátová
komisař OSZBM Most

Vyvěšeno dne: 20.08.2025
Sejmuto dne: 20.02.2026

