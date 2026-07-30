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Ústecký kraj název

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení nálezu věci - pistole samonabíjecí

Č.j.: KRPU-147858-1/ČJ-2026-0400IZ-CV 

                                        Chomutov 30. července 2026

                                                                          

Oznámení nálezu věci

Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje kontaktní místo Chomutov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 135 odst. 1  a § 136 odst. 1, 2, 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s § 25 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

o z n a m u j e

nález věci:

-  pistole samonabíjecí výrobce ČZ, vzor 70, v.č. odstraněno, ráže 7,65 mm Browning s 1 zásobníkem a 53 ks nábojů Sellier & Bellot, ráže 7,65 mm Browning

K nálezu věci došlo dne 05.12.2023 při domovní prohlídce (příkaz OS v Chomutově pod č.j.: 0NT 1763/2022), v domě na adrese Klášterecká Jeseň 53, Klášterec nad Ohří - Klášterecká Jeseň. Věc byla vyčleněna z č.j.: KRPU - 196926/TČ-2021-040371 a dále byla dále vedena pod č.j.: KRPU-144449/TČ-2023-040371-MD.

Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu s ustanovením § 116 odst. 1 zákona o zbraních uschována u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Chomutov, ul. Riegrova 4510, po dobu 12 - ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci ve stanovené lhůtě, připadne nalezená věc dle § 116 odst. 2 zákona o zbraních do vlastnictví státu. 

Vlastník se může o tuto věc přihlásit v úřední dny a to: pondělí a středa od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin na výše uvedené adrese nebo telefonicky na tel. č.  974 433 300 – 303.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx.

npor. Mgr. Bc. Marek Miřiňovský

komisař

                                                                                                            oprávněná úřední osoba

Vyvěšeno dne: 30.07.2026
Sejmuto dne: 31.07.2027 

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