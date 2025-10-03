Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu věci - expanzní zbraň
Č. j. KRPU-98962-4/ČJ-2024-0400IZ-MO
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení nálezu věci
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště v Mostě, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. 10 odst. 2 a ust. § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zbraních“) a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)
oznamuje nález:
- expanzní zbraň - samonabíjecí pistole, zn. Röhm, mod. RG 800, ráže 8 mm Blanc, bez výrobního čísla, s jedním příslušným zásobníkem
K nálezu zbraní došlo dne 18.5.2024 v areálu Bomba v Lomu u Mostu.
Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezených zbraní, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraní jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.
Poučení:
Vlastník se může o tyto věci přihlásit na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště v Mostě, ul. Václava Řezáče 224, v úřední dny: v pondělí a středu, v době od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hodin. Zbraně budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadnou, dle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, tyto zbraně do vlastnictví státu.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx
Za správnost vyhotovení:
nprap. Kateřina Murcinová npor. Ing. Bronislava Chomátová
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne: 03.10.2025
Sejmuto dne: 03.04.2026