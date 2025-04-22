Policie České republiky  

Ústecký kraj

Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu věci - expanzní zbraň

Č. j. KRPU-193014-4/ČJ-2025-0400IZ-MO 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení nálezu věci

Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště  v Mostě, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ust. 10 odst. 2 a ust.   § 74 odst. 1, 2 písm. b) a odst. 6 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon o zbraních“) a ve smyslu ust. § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále „správní řád“)

oznamuje nález:

- expanzní zbraň - samonabíjecí pistole, zn. Kimar, mod. 85, ráže 9 mm P.A.Blanc, výrobní číslo A87595, s jedním příslušným zásobníkem, plastovým kufříkem, nástavcem a čištěním.

K nálezu zbraní  došlo  dne 17.10.2025 v ul. Josefa Skupy 2305/25 v Mostě.

Vzhledem ke skutečnosti, že šetřením nebyl zjištěn vlastník nalezených zbraní, v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 a 2 správního řádu, vyhlašuje se doručení písemnosti o nálezu zbraní jejímu vlastníkovi veřejnou vyhláškou.

Poučení:

Vlastník se může o tyto věci přihlásit na odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje – pracoviště v Mostě, ul. Václava Řezáče 224, v úřední dny: v pondělí a středu, v době od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 17:00 hodin. Zbraně  budou uloženy po dobu 6 měsíců ode dne oznámení nálezu. Nepřihlásí-li se vlastník v uvedené lhůtě, připadnou, dle ust. § 68 odst. 3 zákona o zbraních, tyto zbraně   do vlastnictví státu.

Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetové adrese: http://www.policie.cz/sprava-severoceskeho-kraje-uredni-deska.aspx.

zpracoval:
nprap. Kateřina Murcinová                                                                                                                                         npor. Bronislava Chomátová
                                                                                                                                                                                         vedoucí oddělení

Vyvěšeno dne: 22.10.2025
Sejmuto dne: 22.04.2025

