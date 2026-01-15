Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu střeliva - 59 kusů náboje ráže 7,92, 72 kusů náboje ráže 9 mm
Č. j. KRPJ-99271-2/ČJ-2025-1610IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Třebíč
Třebíč 15. ledna 2026
OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA
- 59 ks střeliva ráže 7,92
- 72 ks střeliva ráže 9 mm
K nálezu výše uvedeného střeliva došlo v obci Radkovice u Budče v domě č. 45, při vyklízení půdních prostor.
Uvedené střelivo bude uloženo po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Třebíč, Bráfova tř. 11.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví státu.
npor. Bc. Bronislava Smejkalová
komisař
Bráfova tř. 11
674 01 Třebíč
Tel.:+420 974 277 300
e-mail: tr.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 15.01.2026
Sejmuto dne: 15.01.2027