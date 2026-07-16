Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA - 2 ks střeliva, ráže 7 x 64, výrobce: GECO
Č. j. KRPJ-83221-5/ČJ-2026-1614IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Žďár nad Sázavou
Č. j. KRPJ-83221-5/ČJ-2026-1614IZ
Žďár nad Sázavou 15. července 2026
OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA
- 2 ks střeliva, ráže 7 x 64, výrobce: GECO
K nálezu výše uvedeného střeliva došlo na kraji polní cesty k rybníku Rozkoš u obce Kundratice, okr. Žďár nad Sázavou.
Uvedené střelivo bude uloženo po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktním místě Žďár nad Sázavou, Brněnská 717/23.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.
nprap. Kateřina Šneková
vrchní inspektor
Brněnská 717/23
591 20 Žďár nad Sázavou
Tel.:+420 974 282 300
e-mail: zr.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 16.07.2026
Sejmuto dne: 16.07.2027