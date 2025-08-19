Policie České republiky – KŘP kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, oznámení nálezu střeliva - 1 kus ráže 30-06 Spring
Č. j. KRPJ-95997-3/ČJ-2025-1616IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
Kontaktní místo Havlíčkův Brod
Havlíčkův Brod 18. srpna 2025
OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA
- 1 kus střeliva ráže 30-06 Spring.,
K nálezu výše uvedeného střeliva došlo uprostřed polní cesty poblíž Ševcova kopce u obce Česká Bělá.
Uvedené střelivo bude uloženo po dobu 6 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Havlíčkův Brod, Nádražní 59.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo podle § 68 odst. 3 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů, do vlastnictví státu.
ppor. Martin Blažej
vrchní inspektor
Nádražní 59
580 01 Havlíčkův brod
Tel.:+420 974 271 300
e-mail: hb.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 19.08.2025
Sejmuto dne: 19.02.2026