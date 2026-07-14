Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA - 1 ks střeliva ráže 9 mm Luger
Č. j. KRPJ-79839-3/ČJ-2026-1607IZ
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Jihlava
Jihlava 13. července 2026
OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA
- 1 ks střeliva ráže 9 mm Luger.
K nálezu výše uvedeného střeliva došlo v zalesněné oblasti kolem dětského tábora Rohozná ev. č. 67, okr. Jihlava.
Uvedené střelivo bude uloženo po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktním místě Jihlava, Wolkerova 4448/37.
Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.
npor. Ing. Bohumila Vlčková
komisař
Wolkerova 4448/37
586 01 Jihlava
Tel.:+420 974 266 300
e-mail: ji.oszbm@pcr.cz
Vyvěšeno dne: 14.07.2026
Sejmuto dne: 14.07.2027