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Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Policie České republiky – KŘP Kraje Vysočina

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ NÁLEZU STŘELIVA - 1 ks střeliva ráže 9 mm Luger

Č. j. KRPJ-79839-3/ČJ-2026-1607IZ 

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina
Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
​kontaktní místo Jihlava

                                                                                                                                                                             Jihlava 13. července 2026

OZNÁMENÍ  NÁLEZU STŘELIVA

- 1 ks střeliva ráže 9 mm Luger.

K nálezu výše uvedeného střeliva došlo v zalesněné oblasti kolem dětského tábora Rohozná ev. č. 67, okr. Jihlava.

Uvedené střelivo bude uloženo po dobu 12 měsíců v úschově na Krajském ředitelství policie kraje Vysočina, odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktním místě Jihlava, Wolkerova 4448/37.

Nepřihlásí-li se vlastník v této lhůtě, připadá nalezené střelivo podle § 116 odst. 2 písm. b) zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, do vlastnictví státu.      

npor. Ing. Bohumila Vlčková
komisař

Wolkerova 4448/37
586 01 Jihlava
Tel.:+420 974 266 300
e-mail: ji.oszbm@pcr.cz

Vyvěšeno dne: 14.07.2026
Sejmuto dne: 14.07.2027
 

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