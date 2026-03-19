Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení nálezu nebo opuštění věci - vzduchová puška
Č. j. KRPU-226285-4/ČJ-2022-0400IZ-CV
Chomutov 19. března 2026
Oznámení nálezu nebo opuštění věci
→Správní orgán odboru služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje kontaktní místo Chomutov, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 135 odst. 1 a § 136 odst. 1, 2, 3 zákona č. 90/2024 Sb., o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“) v souladu s § 25 z. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),
o z n a m u j e
nález nebo opuštění věci:
- puška vzduchová, výrobce ČZ Uherský Brod, model Slavia, výr.č. 340728, ráže 4,5 mm, ve značně zrezlém stavu
→K nálezu nebo opuštění věci došlo dne 29.11.2022 12:13 hodin v Jirkově, ul. Bezručova 1037 v kanceláři SKPV 2. OOK Chomutov.
→Vzhledem k tomu, že se nepodařilo ustanovit vlastníka uvedené věci, bude tato v souladu ustanovením § 116 odst. 1 zákona o zbraních uschována u Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Chomutov, ul. Riegrova 4510, po dobu 12 - ti měsíců. Nepřihlásí-li se vlastník shora uvedené věci ve stanovené lhůtě, připadne nalezená věc dle § 116 odst. 2 zákona o zbraních do vlastnictví státu.
→Vlastník se může o tuto věc přihlásit v úřední dny a to: pondělí a středa od 08:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hodin na výše uvedené adrese nebo telefonicky na tel. č. 974 433 300 – 303.
Toto oznámení je zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/sprava-severoceskoho-kraje-uredni-deska.aspx.
npor. Mgr. Bc. Marek Miřiňovský
komisař
oprávněná úřední osoba
Vyvěšeno dne: 19.03.2026
Sejmuto dne: 20.03.2027