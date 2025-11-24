Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení možnosti vyzvednout písemnost
Č. j. KRPE-62215-47/ČJ-2025-170022-SV
POLICIE ĆESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Pracoviště Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 20. listopadu 2025
O Z N Á M E N Í
možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Ústí nad Orlicí, jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 326/1999 Sb."), v řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 1. zákona č. 326/1999 Sb., vedeného pod č. j. KRPE-62215/ČJ-2025-170022-SV, oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb."),
cizinci panu Ion DEHTERENCO, datum narození: 29. 03. 2000, státní příslušnost: Moldavsko, možnost převzít písemnost: Usnesení ustanovení opatrovníka č. j. KRPE-62215-45/ČJ-2025170022-SV a dále Vyrozumění o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí č. j. KRPE-62215-46/ČJ-2025-170022-SV a to do to do 15 dnů ode dne vyvěšení na pracovišti správního orgánu ul. Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí, ve dnech pondělí až pátek v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin.
Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož adresát je osobou neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti správního orgánu.
Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení.
Za správní orgán
nprap. Jaroslav MERTA
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 24.11.2025
Sejmuto dne: 09.12.2025