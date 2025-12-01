Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzít písemnost
Č. j. KRPE-62215-52/ČJ-2025-170022-SV
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Pracoviště Ústí nad Orlicí
Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí 27. listopadu 2025
OZNÁMENÍ
možnosti převzít písemnost
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, pracoviště Ústí nad Orlicí, jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 326/1999 Sb."), v řízení ve věci správního vyhoštění z území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 1. zákona č. 326/1999 Sb., vedeného pod č. j. KRPE-62215/ČJ-2025-170022-SV,
oznamuje
podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon č. 500/2004 Sb."), cizinci panu Ion DEHTERENCO, datum narození: 29. 03. 2000, státní příslušnost: Moldavsko, možnost převzít písemnost:
- Rozhodnutí o správním vyhoštění území členských států Evropské unie, Islandské republiky, Lichtenštejnského knížectví, Norského království a Švýcarské konfederace č. j. KRPE-62215-50/ČJ-2025-170022-SV
- Rozhodnutí o povinnost nahradit náklady řízení č. j. KRPE-62215-51/ČJ-2025-170022-SV
a to do to do 15 dnů ode dne vyvěšení na pracovišti správního orgánu ul. Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí, ve dnech pondělí až pátek v době od 08:00 hodin do 15:00 hodin.
Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož adresát je osobou neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti správního orgánu.
Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb. se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení.
nprap. Jaroslav Merta
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 04.12.2025
Sejmuto dne: 19.12.2025