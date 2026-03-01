Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzít písemnost
Č.j. KRPE-111729-34/ČJ-2025-170022-SV
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Ústí nad Orlicí 2. března 2026
Oznámení
o možnosti převzetí písemnosti
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v rámci správního řízení ve věci správního vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. b) bod 4 zákona č. 326/1999 Sb. zákona č. 326/1999 Sb. vedeného pod č.j. KRPE-111729/ČJ-2025-170022-SV
oznamuje podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád
paní Vladyslav VOLKOV, narozena 16.05.1998, státní příslušnost Ukrajina, trvale bytem Ukrajina, Kharkivska oblast, Zolochivksyi rajon, 622 50 Dovzhyk, Vul. Myru 86, cestovní doklad č. FF845122
má možnost převzít si písemnosti
- Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. KRPE-111729-33/ČJ-2025-170022-SV
- Rozhodnutí o správním vyhoštění č.j. KRPE-111729-26/ČJ-2025-170022-SV
- Rozhodnutí o stanovení povinnosti nahradit náklady řízení č.j. KRPE-111729-27/ČJ-2025-170022-SV
které si adresát může vyzvednout na pracovišti Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27 ve dnech pondělí až pátek v době od 07.00 hodin do 15.00 hodin a to do 15 dnů ode dne vyvěšení.
Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož v průběhu správního řízení bylo zjištěno, že adresát si na adrese určené pro doručování ani na adrese místa trvalého pobytu opakovaně nepřebírá zásilky správního orgánu a tudíž jde o osobu, které se nedaří doručovat.
Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení.
nprap. Jakub Smejkal
vrchní inspektor
Vyvěšeno dne: 05.03.2026
Sejmuto dne: 20.03.2026