Pardubický kraj - název

Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje

Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzetí písemnosti

Č.j. KRPE-47148-7/ČJ-2025-1700CP 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor cizinecké policie

Pardubice 5. srpna 2025          

Oznámení
o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, jako nejblíže nadřízený správní orgán podle ust. § 89 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), věcně a místně příslušný podle § 164 odst. 1 písm. h) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“),  v rámci posouzení podnětu k přezkumnému řízení (žádost o zrušení pokuty vedené pod č.j. KRPE-34771/PŘ-2025-170022 ze dne 09.04.2025)

oznamuje podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

panu Marian DENYSIUK, narozen 27.08.2006, státní příslušnost Ukrajina, bytem v ČR Cejl 37/62, Brno-Zábrdovice PSČ 602 00 Brno město

možnost převzít si písemnost

-    Posouzení podnětu postoupeného k přezkumnému řízení -  sdělení č.j. KRPE-47148-6/ČJ-2025-1700CP

kterou si adresát může vyzvednout na pracovišti Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Opočínek 57, 530 02 Pardubice ve dnech pondělí až pátek v době od 08.00 hodin do 15.00 hodin a to do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Písemnost je v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, jelikož v průběhu řízení bylo zjištěno, že adresát si na adrese místa hlášeného pobytu opakovaně nepřebírá zásilku správního orgánu a tudíž jde o osobu, které se nedaří doručovat.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení.

kpt. PhDr. Jiří Kolář             
vrchní komisař                

Vyvěšeno dne: 07.08.2025
Sejmuto dne: 22.08.2025

