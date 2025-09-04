Policie České republiky  

Veřejná vyhláška - oznámení možnosti převzetí písemnosti

Č.j. KRPE-43824-38/ČJ-2025-170022-SV 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Odbor cizinecké policie
Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort
Dělnická 1188, 562 27 Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí 2. září 2025          

O z n á m e n í
o možnosti převzetí písemnosti

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor cizinecké policie, Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort, jako správní orgán příslušný podle § 164 odst. 1 písm. i) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/1999 Sb.“), v rámci správního řízení ve věci správního vyhoštění podle § 119 odst. 1 písm. c) bod 1 a § 119 odst. 1 písm. b) bod 4 a 9 zákona č. 326/1999 Sb. vedeného pod č.j. KRPE-43824/ČJ-2025-170022-SV

oznamuje podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

pan Akhmadjon ABDUJABBOROV, narozena 21.01.1991, státní příslušnost Uzbekistán, trvale bytem Uzbekistán, Namangan, Kosonsoj, Navbahor 54, cestovní doklad č. FA6692415

má možnost převzít si písemnosti

- Rozhodnutí o správním vyhoštění č.j. KRPE-43824-34/ČJ-2025-170022-SV
- Rozhodnutí o nákladech řízení č.j. KRPE-43824-35/ČJ-2025-170022-SV
- Usnesení o ustanovení opatrovníka č.j. KRPE-43824-37/ČJ-2025-170022-SV

které si adresát může vyzvednout na pracovišti Oddělení pobytové kontroly, pátrání a eskort Odboru cizinecké policie Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, detašované pracoviště Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188, 562 27 ve dnech pondělí až pátek v době od 07.00 hodin do 15.00 hodin a to do 15 dnů ode dne vyvěšení.

Písemnosti jsou v souladu s § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručovány veřejnou vyhláškou, jelikož adresát je osobou neznámého pobytu, jíž se prokazatelně nedaří doručovat písemnosti správního orgánu.

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se písemnost považuje za doručenou 15 dnem po vyvěšení.

nprap. Martin Rolf               
vrchní inspektor                

Vyvěšeno dne: 04.09.2025
Sejmuto dne: 19.09.2025

