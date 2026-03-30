Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje odbor služby dopravní policie Dvořákova 2 370 74 České Budějovice
Č. j. KRPC-159371-7/ČJ-2025-0200DP České Budějovice 30. března 2026
Počet listů: 2
OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU (dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 176/2018 Sb.)
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie České Budějovice, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
oznamuje
veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnosti účastníka řízení Oleksandr Adriienko, nar. 6. 10. 1963, bytem Ryzova čp. 33, Varšava- Ursus, Polská republika.
- Oznámení o vydání usnesení z moci úřední dle ust. § 97 odst. 3 správního řádu řízení pod Č. j. KRPC-159371-6/ČJ-2025-0200DP ze dne 18. prosince 2025.
Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.
Písemnosti si účastník řízení vyzvedne u správního orgánu, na adrese: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie České Budějovice, Dvořákova 190/2, České Budějovice, v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.
Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.
internetová adresa: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx.
telefonické spojení: 974 221 259
kpt. Mgr. Pavel Hekerle vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 30.03.2026 Sejmuto dne: 14.04.2026