Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, Oznámení

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY                                                                                                                                                                                  Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje                                                                                                                                                              odbor služby dopravní policie                                                                                                                                                                                     Dvořákova 2                                                                                                                                                                                                              370 74 České Budějovice

Č. j. KRPC-159371-7/ČJ-2025-0200DP                                                                                                     České Budějovice 30. března 2026

                                                                                                                                                                    Počet listů: 2

                                              OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU                                                                              (dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 176/2018 Sb.)

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie České Budějovice, jako správní orgán věcně příslušný podle ust. § 1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

veřejnou vyhláškou vydanou dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, možnost převzít následující písemnosti účastníka řízení Oleksandr Adriienko, nar. 6. 10. 1963, bytem Ryzova čp. 33, Varšava- Ursus, Polská republika.

  • Oznámení o vydání usnesení z moci úřední dle ust. § 97 odst. 3 správního řádu řízení pod   Č. j. KRPC-159371-6/ČJ-2025-0200DP ze dne 18. prosince 2025.

Písemnost je v souladu s ustanovením § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, doručována veřejnou vyhláškou, z důvodu neznámého pobytu adresáta, kterému se prokazatelně nedaří doručovat písemnost určenou do vlastních rukou.

Písemnosti si účastník řízení vyzvedne u správního orgánu, na adrese: Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie České Budějovice, Dvořákova 190/2, České Budějovice, v pracovních dnech od 08:00 do 14:00 hodin, po dobu patnácti dnů po vyvěšení tohoto oznámení.

Oznámená písemnost se považuje za doručenou patnáctý den po vyvěšení tohoto oznámení (§ 25 odst. 2 věta 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád), pokud byla současně splněna povinnost oznámení zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup.

internetová adresa: http://www.policie.gov.cz/krajske-reditelstvi-policie-jihocesky-kraj-o-nas-uredni-deska.aspx. 

telefonické spojení: 974 221 259

                                                                                                                                              kpt. Mgr. Pavel Hekerle                                                                                                                                                                                                    vrchní komisař

Vyvěšeno dne: 30.03.2026                                                                                                                                                                                        Sejmuto dne: 14.04.2026 

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 