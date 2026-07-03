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Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyhlášení popisu věci

Č. j. KRPT-22349-25/TČ-2026-070381 

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
oddělení hospodářské kriminality
Havířská 1511, 73506 Karviná - Nové Město                                                                                            Karviná - Nové Město 3. července 2026
                                                                                                                                                                   Počet listů: 1

 

VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI

Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality dne 3.7.2026 ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku, příp. jiného trestného činu,

podle ust. § 81 odst. 1 trestního řádu  v y h l a š u j e   popis věci, a to:

pohledávky ve výši 92.601,- Kč evidované na bankovním účtu č. 358702891/0300, který je vedený u Československé obchodní banky a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, pro osobu Lenka NERADOVÁ, která byla na uvedený bankovní účet převedena prostřednictvím účtu IBAN: LT463250017471603060 přes Google Pay z platební karty č. 438294******4712 (banky United Community Bank, se sídlem v Grenville, Jižní Karolina, USA) 

neboť

zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se jedná o výnos z trestné činnosti a doposud není policejnímu orgánu známo, komu věc patří.

Poškozený subjekt se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení popisu věci přihlásil pod shora uvedeným č.j. na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality, ul. Havířská čp. 1511, 735 06 Karviná - Nové Město nebo prostřednictvím DS: n5hai7v.

Poučení:

Tento popis věci bude vyvěšen po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná. Po této lhůtě bude policejní orgán postupovat v souladu s ust. § 81 trestního řádu. Nepřihlásí-li se vlastník věci v zákonem stanovené lhůtě, připadne tato věc do vlastnictví státu.

Popis věci je současně zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.

                                                                 

Vyvěšeno dne: 3.7.2026
Sejmuto dne:   3.1.2027   

                                                                                                                                                                                 por. Ing Renáta Jandáková
                                                                                                                                                                                                  komisař
                                                                                                                                                                                            tel: 974734489

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