Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyhlášení popisu věci
Č. j. KRPT-22349-25/TČ-2026-070381
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Karviná
oddělení hospodářské kriminality
Havířská 1511, 73506 Karviná - Nové Město Karviná - Nové Město 3. července 2026
Počet listů: 1
VYHLÁŠENÍ POPISU VĚCI
Policejní orgán Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality dne 3.7.2026 ve věci podezření ze spáchání přečinu podvod dle ust. § 209 odst. 1 trestního zákoníku, příp. jiného trestného činu,
podle ust. § 81 odst. 1 trestního řádu v y h l a š u j e popis věci, a to:
pohledávky ve výši 92.601,- Kč evidované na bankovním účtu č. 358702891/0300, který je vedený u Československé obchodní banky a.s., IČ: 00001350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, pro osobu Lenka NERADOVÁ, která byla na uvedený bankovní účet převedena prostřednictvím účtu IBAN: LT463250017471603060 přes Google Pay z platební karty č. 438294******4712 (banky United Community Bank, se sídlem v Grenville, Jižní Karolina, USA),
neboť
zjištěné skutečnosti nasvědčují tomu, že se jedná o výnos z trestné činnosti a doposud není policejnímu orgánu známo, komu věc patří.
Poškozený subjekt se vyzývá, aby se do šesti měsíců od vydání tohoto vyhlášení popisu věci přihlásil pod shora uvedeným č.j. na adresu: Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná, oddělení hospodářské kriminality, ul. Havířská čp. 1511, 735 06 Karviná - Nové Město nebo prostřednictvím DS: n5hai7v.
Poučení:
Tento popis věci bude vyvěšen po dobu 6 měsíců na úřední desce Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, územní odbor Karviná. Po této lhůtě bude policejní orgán postupovat v souladu s ust. § 81 trestního řádu. Nepřihlásí-li se vlastník věci v zákonem stanovené lhůtě, připadne tato věc do vlastnictví státu.
Popis věci je současně zveřejněn i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese: http://www.policie.cz/.
Vyvěšeno dne: 3.7.2026
Sejmuto dne: 3.1.2027
por. Ing Renáta Jandáková
komisař
tel: 974734489