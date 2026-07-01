Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o usnesení zrušení zajištění věci - Luan Rossa
Č. j. KRPT-256151-80/TČ-2025-070214
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
územní odbor Frýdek-Místek
obvodní oddělení Frýdek-Místek
Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek
Č. j. KRPT-256151-80/TČ-2025-070214
Frýdek-Místek 7. července 2026
Počet stran: 4
U S N E S E N Í
Policejní orgán Policie České republiky, územní odbor Frýdek-Místek, obvodní oddělení Frýdek-Místek, Hlavní 110, 738 02 Frýdek-Místek
r o z h o d l
dne 07.07.2026 po předchozím souhlasu státního zástupce Okresního státního zastupitelství Frýdek-Místek ze dne 05.05.2026, pod sp. zn. 3 ZN-4910/2025 ve věci podezření ze spáchání přečinu Podvod dle ust. § 209 odst. 1, 3 trestního zákoníku, jehož se mohl dopustit neznámý pachatel tím, že dne 09.10.2025 v čase od 11:00 hodin do 15:00 hodin na adrese Palkovice č.p. 695 či jinde, v úmyslu sobě či jinému získat majetkový, nebo jiný prospěch kontaktoval zhruba v 11:15 hodin z telefonního čísla +420 355 440 496 Petra Neorala na jeho telefonní číslo 724096076, kdy v rámci hovoru mu žena hovořící česky bez přízvuku sdělila, že volá kvůli kontroly schůzky k zřízení úvěru z předešlého dne, která měl proběhnout v Karlových varech, přičemž na dané schůzce se měl nějaký muž prokázat občanským průkazem Petra Neorala, avšak ten uvedl, že na žádné schůzce nebyl, na základě čehož mu bylo sděleno, že podklady pro úvěr budou ze strany banky zrušeny a na dané údaje bude ze strany banky nasezen monitoring, aby bylo zabráněno zneužití dokladů, čímž byl hovor ukončen a dále byl v čase 11:23 hodin kontaktován z telefonního čísla +420 355 440 465 mužem, který hovořil česky bez přízvuku, a ten ho informoval, že se někdo pokusil k jeho bankovnímu účtu přiřadit telefonní číslo začínající předvolbou 733, jenž Petr Neoral vůbec neznal a proto souhlasil se zablokováním daného telefonního čísla a byl přepojen na dalšího pracovníka, kterým byla česky hovořící žena, která vystupovala jako pracovník bezpečnostního oddělení banky ČSOB a navrhla mu zřízení bezpečnostního bankovního účtu s čímž souhlasil a do jeho emailové schránky p.neoral@seznam.cz mu bylo z emailové schránky identita@csob.cz zasláno upozornění, aby nikomu nesděloval informace k jeho bankovnímu účtu a dále mu žena s kterou hovořil nadiktovala odkaz csob.login-cz.services, prostřednictvím kterého se přihlásil do aplikace imitující stránky internetového bankovnictví ČSOB, a po té po něm žena požadovala aby provedl převod peněz z jeho bankovního účtu č. 158647138/0300 ve prospěch rezervních bankovních účtů, kdy Petr Neoral následně provedl platby ve výši 147.430 Kč a 148.700 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 775904507/5500, platbu ve výši 149.450 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 2580555/5500 a dále platbu ve výši 247.500 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5308092004/5500, která však byla ze strany ČSOB banky zablokován a proto mu bylo navrženo, aby si stáhl aplikaci z webové stránky csob.login-cz.services, kdy pro přihlášení do aplikce měl přiložit ke svému mobilnímu telefonu jeho platební kartu č. 4910 80** **** 2240 a zadat její pin, kdy následně zjistil, že prostřednictvím jeho platební karty byly provedeny dva výběry hotovosti ve výši 76.000 Kč a 72.000 Kč z bankomatu na adrese náměstí Winstona Praha.
takto:
podle § 79f odst. 1 až 3 trestního řádu se ruší zajištění věci, a to:
Finanční prostředky na bankovním účtu č. 775904507/5500 vedeném u společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 49240901, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4-Nusle, které se na daném účtu v dočasné době nacházejí, až do výše 296.130 Kč (slovydvěstědevadesátšesttisícstotřicetkorunčeských) včetně příslušenství.
neboť
Odůvodnění
Podle § 158 odstavec 3 trestního řádu byly dne 09.10.2025 na základě trestního oznámení od Petra NEORALA, nar. 15.08.1969 policejním orgánem oddělení hospodářské kriminality Frýdek-Místek na adrese Beskydská č.p. 2061, 738 19 Frýdek-Místek zahájeny úkony trestního řízení ve věci NP FALEŠNÝ BANKÉŘ PALKOVICE, neboť na podkladě zjištěných skutečností je dostatečně odůvodněn závěr, že v době 11:00 hodin do 15:00 hodin dne 09.10.2025 mohl být dosud neznámým pachatelem, spáchán v obci FRÝDEK-MÍSTEK - MÍSTEK či jinde přečin podvod podle §209 odst. 1, odst. 3 trestního zákoníku tím, že
dne 09.10.2025 v čase od 11:00 hodin do 15:00 hodin na adrese Palkovice č.p. 695 či jinde, v úmyslu sobě či jinému získat majetkový, nebo jiný prospěch kontaktoval zhruba v 11:15 hodin z telefonního čísla +420 355 440 496 Petra Neorala na jeho telefonní číslo 724096076, kdy v rámci hovoru mu žena hovořící česky bez přízvuku sdělila, že volá kvůli kontroly schůzky k zřízení úvěru z předešlého dne, která měl proběhnout v Karlových varech, přičemž na dané schůzce se měl nějaký muž prokázat občanským průkazem Petra Neorala, avšak ten uvedl, že na žádné schůzce nebyl, na základě čehož mu bylo sděleno, že podklady pro úvěr budou ze strany banky zrušeny a na dané údaje bude ze strany banky nasezen monitoring, aby bylo zabráněno zneužití dokladů, čímž byl hovor ukončen a dále byl v čase 11:23 hodin kontaktován z telefonního čísla +420 355 440 465 mužem, který hovořil česky bez přízvuku, a ten ho informoval, že se někdo pokusil k jeho bankovnímu účtu přiřadit telefonní číslo začínající předvolbou 733, jenž Petr Neoral vůbec neznal a proto souhlasil se zablokováním daného telefonního čísla a byl přepojen na dalšího pracovníka, kterým byla česky hovořící žena, která vystupovala jako pracovník bezpečnostního oddělení banky ČSOB a navrhla mu zřízení bezpečnostního bankovního účtu s čímž souhlasil a do jeho emailové schránky p.neoral@seznam.cz mu bylo z emailové schránky identita@csob.cz zasláno upozornění, aby nikomu nesděloval informace k jeho bankovnímu účtu a dále mu žena s kterou hovořil nadiktovala odkaz csob.login-cz.services, prostřednictvím kterého se přihlásil do aplikace imitující stránky internetového bankovnictví ČSOB, a po té po něm žena požadovala aby provedl převod peněz z jeho bankovního účtu č. 158647138/0300 ve prospěch rezervních bankovních účtů, kdy Petr Neoral následně provedl platby ve výši 147.430 Kč a 148.700 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 775904507/5500, platbu ve výši 149.450 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 2580555/5500 a dále platbu ve výši 247.500 Kč ve prospěch bankovního účtu č. 5308092004/5500, která však byla ze strany ČSOB banky zablokován a proto mu bylo navrženo, aby si stáhl aplikaci z webové stránky csob.login-cz.services, kdy pro přihlášení do aplikce měl přiložit ke svému mobilnímu telefonu jeho platební kartu č. 4910 80** **** 2240 a zadat její pin, kdy následně zjistil, že prostřednictvím jeho platební karty byly provedeny dva výběry hotovosti ve výši 76.000 Kč a 72.000 Kč z bankomatu na adrese náměstí Winstona Praha,
čímž měla být poškozenému:
Petr NEORAL, nar. 15.08.1969 v Zábřeh, trv. bytem Palkovice č. p. 695, 739 41 Palkovice
způsobena škoda 593.580,- Kč.
Dne 09.10.2025 vydal policejní orgán oddělení hospodářské kriminality Frýdek-Místek na adrese Beskydská č.p. 2061, 738 19 Frýdek-Místek unesení podle ustanovení § 79a odst. 1 trestního řádu, podle kterého zajistil na bankovním účtu č.ú.: 775904507/5500 vedeného u společnosti Raiffeisen bank a.s., sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901 finanční prostředky až do výše 296.130,- Kč, k tomuto byl dne 13.10.2025 následně vydán dodatečný souhlas OSZ Frýdek- Místek. Následně byla vypracován návrh na postup dle § 8 odst. 2 trestního řádu.
Ze strany bankovní společnosti Raiffeisen bank a.s., sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4, IČ: 49240901, bylo policejnímu orgánu sděleno, že na bankovním účtu č.ú.: 775904507/5500 bylo nastaveno zajištění finančních prostředku až do výše 296.130,- Kč načež ke dni 10.10.2025 byly na daném bankovním účtu zajištěny finanční prostředky ve výši 1.127,17,- Kč. +
Na základě poskytnutých informací dle ust. § 8 odst. 2 trestního řádu, bylo zjištěno, že majitelem bankovního účtu je:
Luan ROSSA, nar. 14.08.2006, st. přísl. ITA, trv. bytem Via Sarca č. p. 19, 650 15 Montesilvano, doručovací adresa Březinova č.p. 1630/48, Brno, 61600
Ani přes opakovanou snahu se policejnímu orgánu nepodařilo zajistit výslech majitele účtu.
Policejní orgán má za to, že o oprávněném majiteli finančních prostředků ve výši 1.127,17,- Kč tj. pana Petra Neorala nar. 15.08.1969 nemůže být pochyb, neboť jich není třeba k dalšímu řízení, nepřichází v úvahu jejich propadnutí nebo zabrání a přistupuje tedy k vrácení věci - finančních prostředků ve výši 1.127,17,- Kč dle ust. § 80 odst. 1 trestního řádu.
Následně policejní orgán obvodní oddělení Frýdek-Místek, požádal státního zástupce Okresního státního zastupitelství ve Frýdku-Místku v souladu s ust. 79f odst. 1,3 trestního řádu o udělení předchozího souhlasu k samotnému zrušení zajištění finančních prostředků dle ust. 79f odst. 1,3 trestního řádu u bankovního účtu č: 775904507/5500 vedeného na osobu Luan ROSSA, nar. 14.08.2006 a po udělení tohoto souhlasu ze dne 05.05.2026 rozhodl o zrušení zajištění bankovního účtu v souladu s ust. 79f odst. 1,3 trestního řádu.
Finanční prostředky budou ze strany banky Raiffeisenbank a.s., vydány na účet poškozeného ke dni doručení Usnesení o zrušení zajištění na základě usnesení dle ust. §80 odst. 1, které nabylo právní moci dne 09.06.2026.
Na základě výše uvedeného tedy ruším blokaci předmětného bankovního účtu č. 775904507/5500nastavenou až do výše 296.130,- Kč.
Poučení:
Proti tomuto usnesení je přípustná stížnost, kterou je možné podat do tří dnů od jeho oznámení u orgánu, který je vydal. Stížnost má odkladný účinek.
nprap. Bc. Ondřej Krutil
vrchní inspektor
npor. Bc. Libor Staníček
vedoucí oddělení
Vyvěšeno dne:: 08.07.2026
Sejmuto dne: 18.07.2026