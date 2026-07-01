Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti - HUMOLUI Gura
Č. j. KRPA-147454-5/ČJ-2026-0000CP
Praha 13. července 2026
Veřejná vyhláška o uložení písemnosti
Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy, odbor cizinecké policie, jako věcně a místně příslušný správní orgán zaslal poštovní přepravou dne 9.6.2026 osobě panu Mihai MARIN, st. přísl. Rumunsko s pobytem na adrese str. Obourului 170 (Jud.SV Ors. GURA HUMOLUI 725300, Rumunsko (dále jen „adresát“), rozhodnutí v přezkumném řízení podle ustanovení § 97 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“). Zásilka určená do vlastních rukou adresáta byla poskytovatelem poštovní přepravy (Česká pošta a.s.) vrácena dne 10.7.2026, s tím že adresát je na uvedené adrese neznámý.
Vzhledem k tomu, že adresát je neznámého pobytu, písemnosti nepřebírá, v místě svého pobytu je neznámý a prokazatelně se nedaří doručovat písemnosti, doručuje mu správní orgán písemnost, Čj. KRPA-147454-4/ČJ-2026-0000CP, veřejnou vyhláškou dle ustanovení § 25 správního řádu.
Písemnost vedenou pod Čj. KRPA-147454-4/ČJ-2026-0000CP, je možno vyzvednout, a to adresátem na Krajském ředitelství policie hl. m. Prahy, odboru cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3. Vyzvednutí písemnosti je možné pouze po předchozím telefonickém kontaktu správního orgánu ke stanovení dne a času ve věci převzetí písemnosti (tel: 974 889 103, 974 889 102).
Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se tato vyhláška vyvěšuje na dobu 15 dnů na úřední desce sídla správního orgánu, jenž umožňuje dálkový přístup. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.
kpt. Mgr. František Vavroch
vrchní komisař
Vyvěšeno dne: 13.07.2026
Sejmuto dne: 28.07.2026