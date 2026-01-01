Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Moravskoslezský kraj název

Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o uložení nalezené zbraně

Č. j. KRPT-194166-7/ČJ-2026-0703IZ 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál
kontaktní místo Karviná
Mírová č. 1429/37, 735 06 Karviná

Č. j. KRPT-194166-7/ČJ-2026-0703IZ                                                                                                                         Karviná 30. července 2026
                                                                                                                                                                                     Počet stran: 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, kontaktní místo Karviná, Mírová č. 1429/37, 735 06 Karviná Nové Město (dále jen "správní orgán"), jako místně a věcně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 135 odst. 1 písm. c) a § 136 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2024 Sb. o zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o zbraních"),

o z n a m u j e

veřejnou vyhláškou vydanou dle ustanovení § 25 odst. 1, 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, uložení nalezené zbraně:

- pistole plynová, zn. Umarex, mod. MINI UZI, r. 4,5mm (cal.177), vč. 19M08319 (absence horní části rámu zbraně a pravé střenky)

Uvedená zbraň byla nalezena dne 16. 7. 2026 poblíž ul. Petřvaldské v Havířově-Šumbarku, a poté, co nebyl zjištěn její vlastník, byla uložena do skladu správního orgánu.

Poučení:
Toto oznámení bude vyvěšeno po dobu 12 měsíců na úřední desce Policie České republiky Územního odboru vnější služby Karviná. Po této lhůtě bude správní orgán postupovat v souladu s ustanovením § 116 zákona o zbraních. Nepřihlásí-li se vlastník předmětné zbraně v zákonem stanovené lhůtě, připadá tato do vlastnictví státu.

Toto oznámení je současně zveřejněno i způsobem umožňující dálkový přístup na adrese http://www.policie.cz/

Vyřizuje:
nprap. Tomáš Gamrot

Vyvěšeno dne: 7. 8. 2026
Sejmuto dne: 7. 8. 2027                                                                                                                  npor. Bc. Miroslav Juřička
                                                                                                                                                                        komisař
                                                                                                                                                       

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 